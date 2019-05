"Charles Michel ne présidera pas la Commission européenne" (Merkel)

Charles Michel a la tête dans les étoiles. Européennes, cela va de soi. Le Premier ministre belge, et président du MR, a été désigné mardi soir par ses pairs européens pour intégrer l'équipe de dirigeants qui négocieront durant une vingtaine de jours les noms des candidats pour présider la Commission européenne, le Conseil, la Banque centrale européenne et le Haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères. Son nom est aussi sur la liste officieuse des candidats.

Le président du Conseil Donald Tusk , chargé de mener les négociations, devra remettre une liste aux Vingt-Huit au sommet des 20 et 21 mai. D'ici là, Charles Michel représentera dans ce grand mercato les intérêts des libéraux aux côtés du Premier ministre néerlandais Mark Rutte . Le plus important sera de désigner le président de la Commission, en accord avec le Parlement européen.

En plus que fournir une liste de nom, il s'agit aussi de forger une coalition qui dirigera l'Union européenne pendant cinq ans. La stratégie des libéraux, des socialistes et des Verts est de briser le monopole des démocrates chrétiens (PPE) sur les affaires européennes.

Macron soutient Michel

Le mouvement est crédible. Le Premier ministre belge bénéficie, en plus du soutien de la France, d'une expérience et d'une aura internationales qui lui permettent de revendiquer un de ces postes à haut niveau. Mais lequel?

Procédons par élimination. La présidence de la Commission est peu probable. "Charles Michel ne présidera pas la Commission européenne", a confié Angela Merkel (PPE, CDU) à quelques journalistes, mardi soir après le sommet européen informel. Pour la chancelière allemande, qui entend rester le plus longtemps possible "la reine du Conseil européen", Charles Michel ne peut négocier ce poste et, en même temps, y prétendre. C'est c'autant plus vrai qu'elle veut y voir son poulain, Manfred Weber (PPE, CSU), dont la candidature est déjà bien grillée, ou, à la rigueur Michel Barnier (PPE, LR), qui attend son heure à l'orée du bois. Pour la petite histoire, lors de ce sommet une forte opposition s'est manifestée contre le candidat Manfred Weber, selon une source diplomatique.