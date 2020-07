Charles Michel tente de rallier les "frugaux" au plan de relance

Cette aide massive et sans précédent, qui créera une dette commune entre les 27, est un pas de plus vers l'intégration européenne.

Apaisement

Ces derniers sont très méfiants à l'égard de ce plan de relance, qui profitera surtout aux pays du sud - Italie et Espagne en tête - les plus touchés par la pandémie et ses conséquences économiques et sociales dévastatrices. Mais que les quatre Etats jugent aussi moins respectueux de l'orthodoxie budgétaire.