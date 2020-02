Charles Michel veut négocier le budget européen "au finish"

Le président du Conseil européen Charles Michel a dévoilé sa proposition de budget à long terme en vue des négociations prévues lors d'un sommet européen extraordinaire, le 20 février prochain. L'ancien Premier ministre belge pense qu'un accord "est possible". Mais la bataille entre États riches et moins favorisés s'annonce serrée.

Voici deux ans que la Commission européenne a déposé un projet de budget à longe terme, le cadre financier pluriannuel (CFP), mais aucun accord n'a été trouvé. Le départ du Royaume-Uni creuse un trou de plus de 10 milliards d'euros dans les finances de l'UE. En outre des nouvelles politiques, comme le Pacte vert, doivent être financées. Il faudra consentir à des sacrifices au niveau de la politique agricole commune (PAC) et des fonds de cohésion venant en aide aux régions les plus défavorisées, deux postes représentant 60% du CFP.