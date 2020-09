Charles Michel veut une Europe "moins dépendante" et "plus influente"

Le président du Conseil européen Charles Michel a plaidé pour une plus grande "autonomie stratégique" de l'Europe. La question de cette influence se posera lors du prochain sommet européen à propos des sanctions contre le régime biélorusse.

Le président du Conseil européen Charles Michel a plaidé lundi pour une plus grande "autonomie stratégique de l'Europe". L'ancien Premier ministre belge participait à un débat du "think thank" Bruegel, à trois jours d'un sommet européen centré sur des questions géopolitiques importantes, comme les sanctions contre le régime biélorusse et la crise déclenchée par la Turquie en Méditerranée.

"L'Europe est une puissance stratégique, l'une des premières au monde". Charles Michel Président du Conseil européen

"Un arc d'instabilité s'est développé autour de nous", a-t-il averti, évoquant la guerre en Ukraine et les relations difficiles avec la Russie, les tensions en Méditerranée, le Brexit, les divergences avec les États-Unis et la Chine. "Ce n'est pas la prétendue faiblesse de l'Europe qui l'a placée face à des enjeux complexes", a-t-il dit, "c'est parce que l'Europe est une puissance stratégique, l'une des premières au monde".

Une Europe plus forte

Charles Michel a insisté pour que l'UE devienne "moins dépendante et plus influente". Pour y parvenir, il propose d'utiliser pleinement les outils dont elle dispose. "Accords commerciaux, aide au développement, gouvernance économique, supervision des marchés financiers, stratégie industrielle, numérique et spatiale… Sans oublier l'euro dont le rôle international doit être développé, les politiques de sanction et de visas", a-t-il énuméré.

Il a aussi évoqué les domaines où l'UE s'est imposée grâce à "sa capacité à diffuser des normes dans le monde", comme le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) et les règles sur les substances chimiques.

"Les Européens sont devenus une puissance sans le savoir." Charles Michel

La volonté d'une plus grande "autonomie stratégique" sera à l'ordre du jour du sommet. Portée par la France, elle est soutenue par la majorité des États européens. Mais huit pays, dont les pays nordiques et les Baltes, sont réticents, craignant que cette autonomie se traduise par un plus grand protectionnisme. Les débats seront serrés.

Unanimité et sanctions

L'exigence d'unanimité pour les décisions de politique étrangère "ralentit et parfois même empêche la décision", a reconnu Charles Michel. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen veut d'ailleurs y mettre un terme. La question se posera lors du sommet à propos des sanctions contre le régime biélorusse, bloquées par Chypre.

Le président du Conseil estime que l'UE ne peut abandonner cette règle. "Cette exigence conduit à déployer des efforts constants pour souder les États membres les uns aux autres. Et cette unité européenne est aussi notre force," a-t-il dit.