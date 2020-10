Charles Michel veut une "Union des tests et des vaccins"

Le président du Conseil européen, Charles Michel, appelle à une "Union des tests et des vaccins".

Les dirigeants européens ont fait le point sur la pandémie de coronavirus, jeudi soir lors d'un sommet virtuel. Le président du Conseil européen, Charles Michel, demande une plus grande coordination des Vingt-Sept.

Les dirigeants des 27 États de l'Union européenne se sont réunis jeudi soir par vidéoconférence en vue d'intensifier leurs efforts contre la pandémie de coronavirus. Alors que l'Europe connaît une recrudescence du Convid-19, les différents États européens appliquent des mesures en ordre dispersé, comme ce fut le cas au printemps. Lors du dernier sommet européen, les 15 et 16 octobre, les Vingt-Sept s'étaient mis d'accord pour se concerter davantage sur la crise.

La pandémie s'est accélérée ces derniers jours dans tous les pays européens. Plusieurs États européens, comme la France, la Grèce et l'Espagne, ont pris des mesures drastiques. Le président français Emmanuel Macron a ordonné un reconfinement général dès vendredi. La Belgique et l'Allemagne annoncent de nouvelles règles. L'Europe, débordée par cette deuxième vague, s'attend à un hiver très difficile.

Le sommet virtuel de jeudi était le premier d'une série visant à mieux échanger les informations entre les dirigeants et à coordonner les actions contre la pandémie. Deux autres devraient suivre avant le prochain sommet, prévu mi-décembre.

L'objectif du président du Conseil européen, Charles Michel, est de mettre en place une "Union des tests et des vaccins". "En quelques semaines, la situation est passée de préoccupante à inquiétante. On en est maintenant à devoir éviter le drame", indique-t-il dans une lettre d'information publiée avant le début de la vidéoconférence. "Chaque jour compte. Il faut maintenant une action déterminée, nécessairement d'envergure européenne, basée sur deux piliers : le testing/tracing, et les vaccins."

Pour l'ancien Premier ministre belge, il est également urgent que les pays de l'UE s'entendent sur des règles communes d'isolement et de quarantaine. "Face à cette crise exceptionnelle, nous devons agir vite et fort. Ces derniers mois, nous avons subi des revers et engrangé des succès. Mais la tempête est encore là", estime Charles Michel.

À l'heure de mettre sous presse, le sommet virtuel n'était pas terminé. Les principales questions portaient sur les tests et les vaccins.

Miser sur les tests

Depuis le début de la pandémie, l'Union européenne ambitionne de mettre en place une stratégie cohérente de dépistage. Les pays européens qui ont le mieux déployé cette pratique, comme l'Allemagne, sont ceux qui ont enregistré le moins de victimes. En attendant que les vaccins soient administrés, la seule façon de contenir l'épidémie tout en maintenant l'activité est d'identifier très tôt les personnes contaminées.

Mais "à l'échelle de l'Europe, cette entreprise n'a pas atteint les résultats voulus. Et avec la reprise de l'activité, le virus a recommencé à circuler", déplore Charles Michel.

Eviter le chaos

Les vaccins sont le deuxième pilier de la stratégie européenne. L'UE dispose, à cet effet, d'une recherche scientifique d'avant-garde. Une fois le vaccin obtenu, encore faut-il éviter le chaos lors de sa distribution.

"Les plus vulnérables, les personnes âgées, les malades chroniques et les personnels de santé paraissent des priorités évidentes." Charles Michel Président du Conseil européen

Pour le président du Conseil, les États européens doivent accélérer les plans de vaccination pour s'assurer que les premières doses soient distribuées rapidement à ceux qui en ont le plus besoin. Il est urgent, en outre, de définir clairement les groupes prioritaires qui recevront le vaccin. Selon la Commission européenne, il ne devrait pas y avoir suffisamment de vaccins pour les distribuer à toute la population de l'Union avant fin 2022.