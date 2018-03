Chauffeurs, levez le pied en France cet été

3.477

Le nombre de morts en 2016 sur les routes en France

Après douze années de baisse continue, la mortalité routière augmente depuis 2014 en France (3.477 morts en 2016) avec la vitesse pour première cause (31%), suivie de l'alcool (19%) et des stupéfiants (9%). En 2016, les routes à deux voies non séparées ont connu 55% des accidents mortels, soit 1.911 tués.