Cinq ans après sa création, Podemos implose

En janvier 2014, Podemos naissait avec l’ambition de "prendre le ciel d’assaut". Le petit parti de la gauche radicale qui se voulait l’héritier du mouvement des indignés, créait la surprise en remportant en mai de la même année 8% des voix lors des élections européennes . Cinq ans plus tard, la formation est au bord de l’implosion, minée par des querelles intestines et plombée par les critiques contre son chef de file, Pablo Iglesias.

Départ du numéro 2

Cela semble aujourd’hui un rêve bien lointain alors que la formation s’apprête à célébrer un congrès extraordinaire après la démission de deux de ses principales figures – Ramon Espinar, son responsable à Madrid, et Iñigo Errejon, son ancien numéro deux – et la récente dégringolade des régionales andalouses de décembre (presque cinq points en moins, de 21,7% à 16,1%).

On reproche au leader de la gauche radicale et à son petit cercle de fidèles un style trop autoritaire et d’avoir éliminé les voix dissidentes. Peu à peu, les fondateurs de la première heure, tel M. Errejon, ont quitté Podemos ou ont été évincés. Podemos, qui avait si bien su canaliser le ras-le-bol des Espagnols, durement touchés par la récession, n’a pas non plus réussi à peaufiner une stratégie cohérente.