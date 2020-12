Climat: la bataille de l'objectif 2030 n'est pas terminée

Car si les chefs de gouvernement peuvent donner les grandes orientations, les modalités résulteront d’une négociation entre les co-législateurs européens: Conseil des ministres et Parlement européen. Ce dernier demandait un objectif plus ambitieux (-60% pour 2030) et se positionne dans ce dossier en champion de l’ambition. "Avec la présidence tournante, nous espérons pouvoir organiser un bon calendrier de travail, et avoir un dialogue qui permettra au Parlement de satisfaire à ses propres ambitions", a indiqué le président du Parlement, David Sassoli, à l’issue de sa traditionnelle rencontre avec les Vingt-Sept.