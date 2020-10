Climat: le Parlement européen veut porter à -60% l'objectif de réduction des émissions pour 2030

Une majorité d'eurodéputés défend un objectif de réduction d'émissions plus ambitieux que les -55% proposés par la Commission. Parmi les Belges, libéraux et centristes sont partagés.

L'amendement est passé à une courte majorité lors d'un vote dont le résultat a été communiqué mercredi: les députés européens veulent porter l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 à -60% par rapport à 1990. Une position plus ambitieuse que celle proposée par la Commission, qui défend un objectif de -55% assorti d'une révision de la méthode de comptabilisation, en remplacement des -40% qui avaient été prévus avant l'Accord de Paris.

"Si on arrive sans balle dans sa cartouchière, on repart bredouille." Frédérique Ries Eurodéputée MR

Une semaine après que la Belgique se soit dotée d'un accord de gouvernement fédéral qui soutient la ligne d'Ursula von der Leyen, les eurodéputés socialistes, écologistes et libéraux francophones ont soutenu le relèvement de cette ambition. Une position tactique dans le cas du MR, explique Frédérique Ries. Fort de sa position, le Parlement ira au bras de fer avec le Conseil et la Commission européenne, s'il veut y obtenir quelque chose, il doit faire monter les enchères: "Si on arrive sans balle dans sa cartouchière, on repart bredouille. Cet objectif de -60% nous permet aussi de renvoyer dos à dos un bloc conservateur arc-bouté sur -55% et une grande partie de la gauche qui défend -65% voire -70%."

"On peut écrire 60%, pourquoi pas 80% ou 95%, mais si on ne prend pas les mesures pour y arriver, on aura tout perdu." Benoît Lutgen Eurodéputé cdH

Côté néerlandophone, l'Open Vld s'est au contraire opposé à viser plus haut que ne le prévoit l'accord passé au Fédéral. Et tandis que les chrétiens-démocrates flamands ont également voté contre, le centriste Benoît Lutgen (cdH) s'est pour sa part abstenu: fixer un objectif sans définir précisément la façon d'y arriver n'a pas de sens, défend-il: "On peut écrire 60%, pourquoi pas 80% ou 95%, mais si on ne prend pas les mesures pour y arriver, on aura tout perdu."

Verdict en 2021

La position du Parlement sur l'ensemble de la "loi climat" était votée mercredi. Sur cette base, les eurodéputés négocieront donc un compromis avec le Conseil. Les chefs d'État et de gouvernement pourraient fixer leur ambition lors du Conseil européen de décembre. "À ce stade, un certain nombre d'États disent que les -40% leur conviennent et qu'ils ne voient pas de nécessité de les relever, d'autres disent que -55% n'est pas suffisant, et on a entre les deux toute une palette d'opinions", observe une source européenne. En tout état de cause, le bras de fer final avec le Parlement ne commencera pas avant le début de l'année prochaine.