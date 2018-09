Cohn-Bendit annonce qu'il ne succédera pas à Hulot

Plus tôt dans la journée, il avait écrit que le ministre démissionnaire de la Transition écologique Nicolas "Hulot s'est brisé sur l'iceberg du conservatisme et du court-termisme", dans une tribune publiée dimanche par le JDD et coécrite avec un autre ancien eurodéputé écologiste Jean-Paul Besset, l'eurodéputé Pascal Durand et le député LREM proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.