Collomb se dédouane de l'affaire Benalla et charge l'Élysée

Le ministre a précisé avoir été informé dans l’après-midi du 2 mai de l’existence de la vidéo montrant le collaborateur d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, coiffé d’un casque de police, frapper un manifestant et malmener une jeune femme sur une place parisienne le 1 er mai. "Ce n'est qu'en rentrant en début d'après-midi que, lors de l'un de nos points de situation quotidiens, mon directeur de cabinet et mon chef de cabinet m'informent de l'existence d'une vidéo montrant des faits de violence", a expliqué Gérard Collomb.

Quant à saisir lui-même l'Inspection générale de la police Nationale (IGPN), "j'ai considéré que les faits signalés étaient pris en compte au niveau adapté et donc je ne me suis plus occupé de ce sujet", a-t-il ajouté, chargeant, une fois de plus, l’Élysée.