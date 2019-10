Comment Charles Michel prépare sa nouvelle vie au Conseil européen

Entre entretiens d’embauche et "colloques singuliers" avec d’autres chefs de gouvernement, le président-élu du Conseil européen prépare sa nouvelle vie. Avec, pour l'heure, une équipe de deux personnes.

Il reste le Premier ministre belge jusque fin novembre, mais il a déjà la tête dans les étoiles européennes – et un bureau provisoire au 5 e étage du bâtiment Europa , le siège bariolé du Conseil européen. Alors que Charles Michel s’apprête à prendre le relais de Donald Tusk à la présidence de l’assemblée des chefs d'État et de gouvernement européens, son entourage a convié ce mardi la presse à une séance d’éclairage sur cette transition.

Entretiens d'embauche et tournée des capitales

Le Belge, qui peut compter sur l’appui du secrétaire-général du Conseil Jeppe Tranholm-Mikkelsen et de son équipe pour se préparer, s'atèle toujours à la formation de son cabinet . Il a reçu plusieurs centaines de candidatures et devrait aboutir à une équipe d’une taille équivalente à celle du président en exercice, qui compte 31 membres .

Pour l’heure, l’équipe de Charles Michel ne compte que deux personnes , issues de son cabinet de Premier ministre: son conseiller diplomatique Frédéric Bernard et son porte-parole néerlandophone Barend Leyts . Personne ne serait surpris de voir arriver à la tête de sa future équipe l’actuel représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union, François Roux , mais aucune décision en ce sens n’a été annoncée à ce jour.

Un agenda balisé

Le début de son mandat est déjà balisé par l’agenda européen: il devra chercher la clé du débat très sensible sur le prochain plan budgétaire à long terme de l’Union européenne (UE), le Cadre financier pluriannuel (CFP), qui définit le budget commun jusqu’en 2027. L’UE cherchera aussi, lors du sommet de décembre – le premier qui sera présidé par Charles Michel –, à aboutir à un accord sur l’objectif climatique de long terme de l’Union. Le but est de s’accorder pour la neutralité carbone à l’horizon 2050, et cela à temps pour communiquer la contribution européenne que les Nations unies attendent pour 2020.