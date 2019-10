Comment Johnson espère accomplir le Brexit le 31 octobre

Si une extension du délai du Brexit est demandée par le Royaume-Uni et acceptée par l’Union européenne, Boris Johnson peut encore la faire annuler. Il aura deux moyens – peut-être plus - à sa disposition.

Les dizaine de milliers de citoyens pro-Brexit ou anti-Brexit amassés autour du Parlement attendaient sans doute autre chose que ce nouveau délai pour savoir si, après plus de trois ans de débats et de rebondissements, le Brexit allait enfin être validé.

Comme l’hiver dernier, où le Parlement a rejeté à trois reprises la première mouture de l’accord, concoctée par Theresa May, ils resteront encore quelques temps dans l’incertitude la plus totale sur la suite du processus.

Signal négatif, mais pas invalidant pour le vote solennel

Le chiffre le plus significatif est celui du nombre de Travaillistes qui ont voté contre l’amendement Letwin et ainsi signifié qu’ils voulaient voter le plus vite possible pour l’accord de Boris Johnson. Ils n’ont été que six. Or, une bonne dizaine de voix de Travaillistes devrait être nécessaire à Johnson pour faire passer son vote sur l’accord la semaine prochaine.