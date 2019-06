Comment Orban veut mettre la science au pas en Hongrie

Cela fait un an que les chercheurs de l’Académie hongroise des Sciences le craignaient, il aura fallu attendre la fin des élections européennes: le gouvernement de Viktor Orban semble bien décidé à mettre la main sur l’Académie hongroise des sciences, fondée en 1825 et qui fonctionnait jusqu’à présent de manière indépendante.

Ce mardi, le ministère des Finances révélait le prochain budget de ce petit pays d’Europe centrale. On y voit une nouvelle entité apparaître: le Eotvos Lorand Kutatasi Halozat. Celle-ci devrait récupérer les deux tiers des fonds jusque-là alloués à l’Académie hongroise des sciences. Dans la pratique, cela signifie que les financements et donc l’existence des instituts de recherche de l’Académie disparaîtraient au profit de cette nouvelle entité centralisatrice.

Le budget devrait être définitivement adopté en juillet et une proposition de loi est attendue dans les prochaines heures à Budapest pour préciser le sort de l’Académie. Pour Stefano Bottoni, chercheur au sein de l’institution, c’est en tout cas, une sensation de déjà-vu: "L’Académie va devenir une coquille vide. À sa place, on crée une nouvelle coquille qui se remplira peu à peu… et prendra bientôt la place de l’original."