Comment l'Espagne exhume le général Franco

Les restes du dictateur espagnol Francisco Franco sont exhumés ce jeudi du mausolée monumental dans lequel ils reposent près de Madrid. Une opération sensible politiquement, mais aussi d’un point de vue logistique.

L’exhumation devrait avoir lieu aujourd’hui "dans la dignité et le respect" a précisé l’exécutif socialiste, "en respectant la loi de la Mémoire historique de 2007" . Après un parcours assez laborieux, tout s’est passé très vite, l a Cour suprême espagnole ayant donné le feu vert définitif à toute la procédure le 24 septembre , rejetant le dernier recours déposé par la famille Franco.

Franco sera exhumé par une entreprise familiale locale spécialisée en pierres tombales, Mármoles y Granitos Hermanos Vergudo Jiménez (les "frères bourreaux", ça ne s’invente pas) qui depuis que son nom est sorti dans la presse a reçu de nombreuses menaces. La dalle de plus d’une tonne et demie qui pendant quarante-quatre ans a protégé la bière en zinc du dictateur sera soulevée par des grues.

Brève cérémonie

À un peu plus de deux semaines des législatives du 10 novembre, l’exhumation, qui selon la presse espagnole aurait coûté 63.000 euros , a soulevé la polémique, même entre ceux qui sont d’accord. "L’électoralisme de Sanchez en Catalogne n’a pas marché, c’est pour ça qu’il sort la momie en hélicoptère", a déclaré Pablo Iglesias, tête de file de Podemos, la formation de la gauche radicale. Vox, le parti d’extrême droite qui monte dans les sondages, a lui violemment critiqué la décision.

Les Espagnols, plus préoccupés par l’actualité politique – le gouvernement est en fonction depuis février – et par ce qui se passe en Catalogne, ont pour la plupart suivi d’assez loin et avec une certaine dose d’humour noir la saga de l’exhumation.