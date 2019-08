Comment l'Italie va-t-elle sortir de la crise?

Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement italien et chef de la Ligue (extrême droite), a réclamé ce jeudi des élections anticipées , faisant éclater la coalition populiste et provoquant la colère de son allié du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et du chef de gouvernement Giuseppe Conte.

Mais cela fait des mois que la Ligue d'extrême droite conduite par Salvini et le Mouvement 5 Etoiles (anti-système) de Luigi di Maio se disputent. Selon le chef de la Ligue, la coalition gouvernementale ne fonctionne plus et ne dispose plus du soutien du parlement. Bref, c'est la crise.