Comment le Valais et le Vaud sont sortis de la zone rouge

La mise au ban durant quelques jours par le Celeval (cellule d’évaluation) de trois cantons suisses avait failli tourner à la crise diplomatique entre la Belgique et la Confédération . Finalement, le Celeval a requalifié mardi soir deux des trois cantons – le Valais et le Vaud – en destinations vertes (au lieu de rouges) pour les voyageurs et vacanciers.

Invité à s’expliquer sur la méthodologie employée par le Celeval, les responsables du Centre de crise ont expliqué mercredi que le Celeval se base sur un découpage de l’espace Schengen en zones de 1 à 3 millions d’habitants, ce qui correspond à peu près à une province belge. Cela correspond au niveau NUTS 2 (Nomenclature d’unité territoriale statistique) utilisé par Eurostat. Pour la France, le Portugal, l’Espagne et, désormais aussi, la Croatie et la Suisse, l’évaluation est menée au niveau NUTS 3, ce qui correspond à des zones de 150.000 à 800.000 habitants.

"Cela signifie que les conseils de voyage pour le Valais et le Vaud peuvent passer au vert, tandis que Genève reste en rouge", a précisé mercredi la porte-parole du Centre de crise, Frédérique Jacobs. Selon la méthodologie NUTS 2, la zone lémanique était prise comme un tout, tandis qu’ avec la méthode NUTS 3, on considère séparément les trois cantons qui composent la Zone lémanique . C’est logique lorsqu’on sait que le Valais ne touche le Lac Léman que sur un petite zone côtière de quelques kilomètres seulement.

Rétablir la confiance?

Reste à voir si cette mise au point par le Celeval suffira à rétablir la confiance. Car ces derniers jours, quantité de vacanciers en route pour les Alpes suisses ont rebroussé chemin et on a assisté à des annulations en cascade des tours opérateurs et autres voyagistes, notamment pour les familles qui partent avec les mutualités chrétiennes (Intersoc) dans les centres de vacances de Leysin dans le Vaud et de Zinal dans le Valais.