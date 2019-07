Comment les nazis ont rendu possible Apollo XI

Lorsqu’ils s’enfoncent dans les montagnes du Harz en 1945, les Alliés sont ahuris par ce qu’ils découvrent. C’est là en effet que Wernher von Braun et son équipe ont caché leurs découvertes scientifiques en vue de négocier leur reddition auprès des Américains. L’épopée de l’exfiltration des savants allemands et leur reconversion au sein de la Nasa est racontée par Hugues Wenkin, historien et ingénieur en aéronautique.