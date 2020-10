Comment obtenir le remboursement d'une réservation?

Suite au reconfinement français, les déplacements non essentiels ne seront plus autorisés au sein de l'Hexagone. Ni ceux pou se rendre dans une résidence secondaire.

Notez que si votre réservation inclut des prestations et qu’il est impossible pour votre hôte de remplir ses obligations contractuelles – par exemple parce que les espaces communs tels que la piscine, le restaurant ou le spa sont inaccessibles – alors vous aurez le droit de réclamer un avoir ou un remboursement. Il en va de même si c'est l'hôte lui-même qui annule votre réservation.

Voyagiste

Si vous aviez réservé via un voyagiste et qu'il annule votre séjour, alors il devra vous donner le choix entre le remboursement ou un autre voyage de qualité équivalente et sans frais. Attention, ce type d'avoir n'est pas protégé en cas de faillite.