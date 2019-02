Compromis sur Nord Stream 2

Le pipeline reliant la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique doit livrer 55 milliards de mètres cubes de gaz russe à l’UE à partir de 2020. Le projet qui contourne l’Ukraine et la Pologne prive ces deux pays d’importants droits de transit. La France et l’Allemagne mettent ainsi fin à un conflit qui avait surpris, alors que Paris était jusqu’alors considérée comme un allié de Berlin sur ce dossier sensible.