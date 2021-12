Condamné pour avoir dissimulé une partie de son patrimoine, un ministre français démissionne

Le ministre français Alain Griset a démissionné ce mercredi après sa condamnation pour déclaration incomplète de patrimoine.

Le ministre français délégué aux Petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a démissionné ce mercredi après avoir été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir dissimulé une partie de son patrimoine. "Alain Griset a donc remis sa démission en tant que membre du gouvernement" au président Emmanuel Macron et au Premier ministre Jean Castex, selon un communiqué diffusé par le ministère de l'Economie dont il dépendait.

Au gouvernement français depuis juillet 2020, M. Griset a été le premier ministre en exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel. Ce mercredi, la justice l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'inéligibilité de trois ans.

"Quand on a la chance d'être ministre, on ne gâche pas cette chance en essayant de dissimuler quelque chose qui était si visible." Alain Griset Ministre français

La moralisation de la vie politique en France avait été un des grands chantiers d'Emmanuel Macron, élu président en 2017 après une campagne marquée par des scandales judiciaires. La même année, le Parlement avait voté une loi à ce sujet. En prononçant son jugement, le tribunal a retenu que M. Griset "avait fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine" et relevé deux éléments aggravants: les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a "fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation".