Conte tire sa révérence et entraîne avec lui la coalition de la Ligue et du M5S

Debout à côté de ses deux vice-présidents du Conseil, dans une étrange atmosphère bon enfant dans laquelle se mêlaient une convivialité typiquement italienne et la violence d’une crise politique sans précédents, Giuseppe Conte a prononcé un discours articulé et complexe .

Cette longue allocution – qui anticipait son déplacement au palais du Quirinal pour la présentation de sa démission au chef de l’État, Sergio Mattarella – était, à la fois une apologie de l’expérience gouvernementale qui vient de s’achever, un adieu ému à ses responsabilités institutionnelles et, surtout, une dénonciation ponctuelle et féroce du ministre Salvini.

Conte a aussi voulu condamner "l’égarement religieux" de Salvini et son obsessionnelle instrumentalisation de la symbolique chrétienne à des fins électorales. "Ce gouvernement termine ici, mais l’Italie n’a jamais eu autant besoin de politique", a conclu Conte, avec élégance et équilibre, avant de laisser la parole au ministre Salvini.

Belliqueuse rhétorique de Salvini

Accusé "d’interférences et de superpositions" qui ont donné la cadence à un "contre-chant politique délétère" pour la stabilité du gouvernement, Salvini n’a fourni aucune justification et, fidèle à sa belliqueuse rhétorique de campagne électorale permanente, a contre-attaqué sur tous les points.

"Je referais tout ce que j’ai fait", a-t-il déclaré, acclamé par les sénateurs de son camp et hué par tous les autres. Tout en soulignant, à nouveau, l’importance d’élections nationales anticipées, il a voulu se définir comme "un homme libre, fier, orgueilleux et souverain". Et en citant Cicéron, il a réitéré son désir de "libérer l’Italie de l’asservissement européen" et de permettre à nouveau à la péninsule de "défendre en pleine autonomie ses frontières, ses entreprises et ses citoyens".