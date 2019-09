Corbyn sauve son "ambiguïté constructive"

En cas de victoire, le potentiel futur Premier ministre s’engage à renégocier un accord avec l’Union européenne. Si l’UE accepte de modifier l’accord, celui-ci sera soumis directement au peuple. Les chances de vote favorable sont très incertaines, sachant que "ce Brexit" sera sans doute très éloigné de celui négocié par May, et plus encore que celui que souhaite obtenir Boris Johnson. Les incertitudes risquent d’être paralysantes puisque la position officielle de ce potentiel futur gouvernement travailliste sera neutre en cas de référendum. Selon un sondage d’Opinium publié dimanche pour The Observer, 18% des citoyens en âge de voter souhaitent un nouvel accord sur le Brexit soumis au référendum, 26% souhaitent l’annulation immédiate du Brexit, et 40% souhaitent quitter l’UE le 31 octobre, même sans accord.