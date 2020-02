Coronavirus: 110 Belges confinés dans un hôtel de Tenerife

Un voyageur italien qui a séjourné dans un hôtel de Tenerife pourrait être porteur du coronavirus. Des centaines de touristes sont confinés à l'intérieur de cet hôtel, dont 110 Belges. Le voyagiste TUI est en contact avec les autorités locales afin d'obtenir plus d'informations.

Un voyageur italien qui a séjourné à l'hôtel pourrait être porteur du coronavirus, selon les autorités régionales. Les autorités sanitaires des Canaries ont activé lundi le protocole pour le coronavirus lorsqu'un premier test de dépistage d'un citoyen italien s'est révélé positif au Covid-19. Un second dépistage doit confirmer les résultats "dans l'après-midi ou en soirée" mardi, selon les autorités régionales, qui ont placé les clients de l'hôtel "sous contrôle sanitaire". "Le degré de surveillance sera déterminé pendant la journée, mais aucune mesure de quarantaine n'a encore été prise, il n'est pas question de quarantaine" à proprement parler pour le moment, a précisé une porte-parole des autorités à l'AFP.

Les vacanciers qui séjournent à l'hôtel, dont 110 Belges , ne peuvent pas quitter l'établissement . "TUI est actuellement en contact avec les autorités locales et la direction de la chaîne d'hôtels H10 pour obtenir plus d'informations", précise le tour-opérateur.

"Pour les vacanciers qui devaient loger dans cet hôtel dans les prochains jours, TUI fera le nécessaire pour les informer le plus rapidement possible de la situation et leur proposer une solution de remplacement", ajoute le communiqué.