Coronavirus: Barcelone appelle ses habitants à "rester chez eux"

Les habitants de Barcelone sont désormais encouragés à faire leurs achats en ligne et à ne sortir que de chez eux que lorsque c'est indispensable , ont déclaré les responsables régionaux lors d'une conférence de presse. Les manifestations culturelles et sportives seront également limitées.

D'autres foyers de contamination

La capitale catalane, qui compte 1,6 million d'habitants , est l'une des villes les plus visitées d'Europe. Mais aussi une des métropoles d'Espagne les plus touchées par la pandémie . Son nombre de nouveaux cas de coronavirus a fait un veritable bond ces derniers jours par rapport à la semaine dernière. Mercredi, le gouvernement catalan avait déjà recommandé aux 265.000 habitants de la ville de l'Hospitalet de Llobregat (dans la banlieue de Barcelone) de rester chez eux pendant les deux prochaines semaines. La commune de Lérida et sept autres villes voisines sont également concernées. Il existe aussi des foyers de contamination en Galice (nord-ouest), ainsi qu'au Pays Basque dans la ville d'Ordizia .

Cette nouvelle recommandation de reconfinement est un coup dur pour les nombreux voyageurs étrangers qui comptaient se rendre à Barcelone cet été, mais aussi pour le secteur touristique, poule aux oeufs d'or de l'Espagne qui représente plus de 12% de son PIB et 13% de ses emplois directs. L'Espagne est le septième pays le plus endeuillé par la pandémie, déplorant plus de 28.000 décès dus au coronavirus.