Coronavirus: "Probablement" encore plus d'infections en Europe, prédit une agence de l'UE

Il est "probable" que davantage de cas d'infection au coronavirus surviennent en Europe, a indiqué samedi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) en réaction à la découverte de trois patients infectés en France.

"À ce stade, il est probable qu'il y aura plus de cas importés en Europe", prévient le Centre. Même s'il reste encore beaucoup de données inconnues sur ce coronavirus (nCoV 2019), les pays européens disposent des capacités nécessaires pour prévenir et contrôler une épidémie dès la détection des cas, estime-t-il.

Vigilance

Aucun cas n'a été confirmé dans d'autres pays européens pour l'instant mais la vigilance est de mise. La commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a prévu une réunion lundi avec les experts en santé des États membres afin de discuter des options de réaction et des besoins de préparation de chacun des pays. "Nous sommes prêts à agir et à faire plus si nécessaire", a-t-elle assuré sur Twitter.