Covid-19: l'Allemagne ferme partiellement ses frontières

L'Allemagne interdit à partir de ce samedi l'entrée sur son territoire aux habitants des pays où les variants du Covid-19 circulent le plus. De son côté, la France ferme à partir de dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l'UE.

L'inquiétude face à la propagation de variants du coronavirus plus contagieux gagne plusieurs pays qui ferment leurs frontières en Europe et ailleurs, alors qu'aux Etats-Unis les nouveaux cas et les hospitalisations sont en baisse.