Craintes d'un nouveau Chemnitz en Allemagne

Plusieurs responsables politiques en Allemagne ont appelé dimanche la population au calme dans la crainte de violences similaires à celles de Chemnitz, à la suite de la mort d'un jeune Allemand dans une bagarre et à l'arrestation de deux suspects afghans.

La police a envoyé des renforts dans la ville de Köthen , dans l'Etat régional de Saxe-Anhalt, dans l'ex-RDA, en prévision d'une manifestation non autorisée que veut organiser un parti d'extrême droite vers 19H00 pour dénoncer les demandeurs d'asile et la politique migratoire du gouvernement.

Les deux Afghans, âgés de 18 et 20 ans, ont été interpellés pour "soupçon d'homicide" dans cette affaire survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Köthen, à 150 kilomètres au sud-ouest de Berlin, ont indiqué dans un communiqué commun la police et le parquet locaux.

Mais selon plusieurs médias, notamment le quotidien Die Welt et la chaîne de télévision publique locale MDR, la victime, un Allemand de 22 ans, est décédé d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une violente dispute. Elle l'opposait, lui et un deuxième homme qui l'accompagnait, d'une part, et les deux Afghans.