Crise sur fond de crime entre Berlin et Moscou

Ce jeudi, Moscou annonçait l’expulsion de deux diplomates allemands, en réponse à l’expulsion le 4 décembre par Berlin de deux diplomates russes. Pour le gouvernement Merkel, l’affaire Khangochvili et la riposte de Moscou sont un véritable affront. La décision d’expulser deux diplomates allemands "envoie un mauvais signal et est injustifiée", estime le porte-parole du gouvernement fédéral. Angela Merkel s’était directement entretenue du dossier avec Vladimir Poutine lundi, en marge du sommet de Paris sur l’Ukraine. Poutine avait alors assuré qu’il allait "tout faire" pour aider l’Allemagne à élucider le crime. Khangochvili, assure Vladimir Poutine, "avait participé à des activités séparatistes" et était recherché par la justice russe pour avoir organisé des attentats à l’explosif dans le métro de Moscou en 2004 et 2010. Toujours selon le chef du Kremlin, Moscou aurait en vain demandé à Berlin son expulsion.