Crispations autour des 130 km/h sur les autoroutes en Allemagne

Pluie de critiques

Au cours du week-end, le ministre des Transports, le conservateur bavarois Andreas Scheuer, a estimé que les experts de la commission étaient "tombés sur la tête". Le chef du parti libéral FDP et conducteur de Porsche Christian Lindner a twitté pour sa part qu’il faut "trouver des idées créatives plutôt que de chercher à éduquer" les gens. Les Libéraux parlent même d’ "atteinte aux libertés individuelles". "Tout cela fait penser à l’argumentation de Donald Trump comme quoi une interdiction des armes à feu ne serait pas la bonne réponse pour éviter les massacres dans les écoles, mais qu’il faudrait plutôt armer les enseignants", s’emporte le magazine der Spiegel. "Le ministre des Transports fait preuve d’irresponsabilité, estime de son côté le quotidien Süddeutsche Zeitung. On compte chaque année 400 morts sur les autoroutes allemandes, il y a 50% de morts en plus sur les tronçons où la vitesse n’est pas limitée. 52% des Allemands seraient favorables à une limitation de la vitesse. Mais les opposants à une telle mesure sont trop puissants. Et ils sont à chercher du côté de l’industrie automobile." Les constructeurs craindraient que l’instauration d’une limitation de vitesse dans le seul pays industrialisé à ne pas en avoir ne nuise à la réputation du made in Germany.