Critiquée pour sa méthode, von der Leyen fait le dos rond...

La méthode von der Leyen

Union sur la stratégie

Angela Merkel est montée au créneau pour défendre sa protégée et sa stratégie, estimant mardi que "fondamentalement, rien ne s'est mal passé". Le même jour, dans une lettre adressée aux chancelleries et que L'Écho a pu lire, Ursula von der Leyen a fait l’éloge du travail accompli: le fait que la vaccination ait pu commencer en même temps dans tous les États membres est "un succès sans précédent et remarquable". Et d'insister sur l'importance d'adopter rapidement le mécanisme d'autorisation des exportations. Mercredi, une réunion des ambassadeurs des Vingt-Sept a montré que "tous les États membres soutiennent la stratégie vaccinale de la Commission", selon une source diplomatique. Quant à la méthode von der Leyen, silence radio: le mot d'ordre est à l'unité.