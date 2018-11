D'ici 2050, l'Europe veut absorber autant de gaz à effet de serre qu'elle en émet

- L'efficacité énergétique;

- Le déploiement des énergies renouvelables;

- Une mobilité propre, sûre et connectée;

- La compétitivité industrielle et l'économie circulaire;

- Les infrastructures et les interconnexions;

- La bioéconomie et les puits de carbone naturels;

- Le captage et le stockage du carbone pour prendre en charge les émissions résiduelles.