Dans l'affaire Mouzin, "Michel Fourniret a reconnu les faits"

Dans cette affaire, celui qui est surnommé "l'ogre des Ardennes" a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort" le 27 novembre dernier, après un spectaculaire revirement de son ex-épouse et complice, Monique Olivier, qui avait fini par contredire son alibi. Mais le tueur en série, qui a souvent joué au chat et à la souris avec les enquêteurs, n'était toutefois pas passé formellement aux aveux, selon son audition qu'avait pu consulter l'AFP. "Il est fort possible, même très probable, que j'aie été l'auteur de cette disparition mais je ne sais pas quoi vous dire", avait-il déclaré lors de sa mise en examen, assurant que rien ne faisait "tilt" dans sa tête lorsqu'on le confrontait à une photo de la fillette. "Dans l'impossibilité où je suis de vous dire 'oui, je suis responsable de sa disparition', dans cette impossibilité-là, je vous exhorte à me considérer comme coupable", avait-il ajouté tout en assurant être "un joueur d'échecs", prenant plaisir à la confrontation avec sa juge.