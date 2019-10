De la prison ferme pour le couple Balkany accusé de blanchiment

Déjà condamnés pour fraude fiscale, les époux Balkany sont à présent fixés sur leur sort dans le second volet de leur procès pour "blanchiment à grande échelle". Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. L'épouse et première adjointe du maire de Levallois-Perret, Isabelle Balkany, écope quant à elle d'une peine de quatre ans de prison ferme sans mandat de dépôt.

Il s'agit du second volet du procès de Balkany pour "blanchiment à grande échelle" et pour "corruption". Le 13 septembre dernier, Patrick Balkany, proche de l'ex-président Nicolas Sarkozy, avait été condamné à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale et à 10 ans d'inéligibilité. Isabelle Balkany, 71 ans, avait été condamnée à trois ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, sans mandat de dépôt. Elle avait fait appel et repris dans la foulée les rênes de la mairie de Levallois pour assurer l'intérim de son époux incarcéré.