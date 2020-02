Démission du ministre président de Thuringe, élu grâce à l'extrême droite

Il aura finalement été en poste pendant exactement 24 heures et 34 minutes… Le Libéral Thomas Kemmerich , éphémère ministre-président du Land de Thuringe en ex-RDA, a fini par céder aux pressions de son propre camp, de ses alliés politiques et même de la rue.

Il a démissionné hier en début d’après-midi, alors qu’il avait été élu la veille à la surprise générale grâce aux voix du parti d’extrême droite AfD et du parti conservateur d’Angela Merkel. La CDU lui avait donné ses voix malgré l’engagement pris par les dirigeants du parti à Berlin de ne jamais conclure d’alliance avec l’extrême droite. Le scénario d’élections anticipées semble désormais le plus probable pour la région. "Nous voulons de nouvelles élections afin d’éloigner le stigmate du soutien de l’AfD", a souligné Thomas Kemmerich.

Fermeté de Merkel

Angela Merkel, en visite officielle en Afrique du sud, a dénoncé hier "un acte impardonnable", et "un mauvais jour pour la démocratie". Avec une grande fermeté, la Chancelière a catégoriquement rejeté toute entente avec l’extrême droite et demandé l’annulation du scrutin et de nouvelles élections. Sous pression, le patron du parti Libéral FDP, Christian Lindner, avait fait le déplacement vers la capitale régionale Erfurt pour faire pression sur Kemmerich et assuré qu’il allait poser la question de confiance aux militants de son parti. Le petit parti FDP, qui avait tout juste atteint la barre éliminatoire des 5% dans la région en octobre dernier, semblait sur le point d’imploser.