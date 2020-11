Dérives policières en France: les affaires de trop

Voulant calmer la crise de contestation sociale, Jean Castex en a ouvert une autre, cette fois au sein même de sa majorité. Alors que la colère ne faiblit pas au sein de la société, à l'égard du projet de loi sur la sécurité globale, et plus particulièrement de l'article 24, qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d'images de policiers, le premier ministre français a suggéré que celui-ci soit réécrit par une commission indépendante. Bien mal lui en pris. Se sentant court-circuités, les députés de La République En Marche (parti présidentiel) qui avaient voté le texte mardi dernier à l'Assemblée sont tout de suite montés au créneau: "Si la loi votée suscite résistance et incompréhension, c’est au Parlement d’y revenir", a réagi le vice-président macroniste de l’Assemblée nationale, Hugues Renson. Une remarque partagée par le président du groupe Modem Patrick Mignola: "À quoi sert l’Assemblée nationale? Avant, pour faire une loi, on travaillait au Parlement, maintenant on invente un comité de 'bavardement'". Une levée de boucliers qui a poussé Jean Castex à faire machine arrière. Avant qu'un autre feu ne se rallume. L'article 24 suscite en effet depuis des semaines nombre de réactions de la part des citoyens, notamment des journalistes. "Cet article crée une nouvelle infraction à la liberté d'expression sur la base de la seule intention et c'est absolument inadmissible et dangereux", a déclaré Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, sur France Info. Les images qui ont circulé cette semaine ne peuvent que lui donner raison.