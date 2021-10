Des dizaines de milliers de Polonais proéuropéens dans la rue

C'est contre cette idée d'un "Polexit" que les Polonais se sont mobilisés dimanche, à l'appel du chef de l'opposition et ancien président du Conseil européen Donald Tusk. "Des dizaines de milliers de personnes à Varsovie et dans plus de 100 villes et villages en Pologne sont venues protester contre ce que ce gouvernement fait à notre patrie", a lancé M. Tusk à une foule immense munie de drapeaux bleus européens dans la capitale.