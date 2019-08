Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Moscou

Record de mobilisation... Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Moscou pour demander des élections libres. C'est la plus grosse mobilisation en Russie depuis le début de ce mouvement de contestation dénonçant l'exclusion des candidats indépendants aux élections locales de septembre.

Des dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à une manifestation à Moscou, la plus importante dans la capitale russe depuis des années, pour demander des élections libres au parlement municipal après l'invalidation de nombreuses candidatures par la commission électorale.

Quelques heures avant le début de la manifestation, la police a procédé à l'arrestation de l'avocate et opposante Lioubov Sobol qui a entamé une grève de la faim. Des hommes masqués sont intervenus dans ses bureaux et la police a déclaré avoir obtenu des informations selon lesquelles l'opposante et d'autres militants prévoyaient de mener des "provocations" lors du rassemblement de samedi.