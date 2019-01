Des grandes villes italiennes s'opposent à Salvini

Le décret-loi anti-immigration du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini fait bondir plusieurs maires de grandes villes italiennes. Palerme, Naples et Florence se lignent contre le ministre de l'Intérieur italien.

"C'est un texte inhumain parce qu'il viole les droits de l'Homme, et criminogène parce qu'il transforme en illégaux des personnes qui se trouvent légitimement sur notre territoire", a lancé jeudi le maire de Palerme (Sicile), Leoluca Orlando , qui a annoncé qu'il suspendait l'application du décret-loi Sécurité et immigration "pour ce qui relève des compétences des communes".

"Tu veux désobéir? Je ne t'envoie pas l'armée"

D'autres maires ont emboîté leu pas à leur collègue sicilien, dont les maires de gauche de Naples et de Florence , mais aussi le maire de Parme , Federico Pizzarotti, dissident du Mouvement 5 Etoiles (M5S), le parti populiste qui forme avec la Ligue la coalition au pouvoir en Italie.

Bataille judiciaire?

Le maire de Palerme a même été jusqu'à annoncer son intention de saisir un juge pour évaluer la constitutionnalité de la loi adoptée à l'automne. "On ne peut pas enlever des droits à des citoyens en règle avec la loi simplement pour faire passer pour de la sécurité une intervention qui pue la loi raciale", a dénoncé Leoluca Orlando sur Twitter en diffusant une page internet du quotidien de droite Il Giornale datant de 2016. Sur cette image, Salvini invitait les maires de La Ligue a désobéir à la loi sur les unions civiles, qui venait d'être adoptée pour les couples, qu'ils soient ou non du même sexe.

Mais Matteo Salvini a aussi le soutien de certaines mairies comme celles de Venise, Gênes et Vérone (nord), qui ont d'ailleurs signé une lettre de soutien au ministre affirmant que "le décret Sécurité contient des règles justes et compréhensibles".

Le parti de Salvini, La Ligue, depuis six mois au pouvoir en Italie, a obtenu un quasi-blocage des arrivées de migrants, mais des experts redoutent que ces mesures augmentent le nombre et la marginalisation des clandestins et, en conséquence, fasse croître l'insécurité dans la péninsule.