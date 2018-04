Des grèves dans les aéroports allemands mardi

Les principaux débrayages concerneront surtout les aéroports comme ceux de Francfort, Munich Cologne et Brême, ainsi que les transports en commun, les crèches et le ramassage des déchets dans plusieurs villes et régions, dont la capitale Berlin, la Bavière et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Lufthansa a déjà annoncé l’annulation de "plus de 800 vols" mardi (soit un avion sur deux), et l’aéroport de Francfort s’attend à des "retards conséquents" et "des annulations de vols". Environ 90.000 passagers seront affectés, a précisé Lufthansa.