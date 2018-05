Des jeunes s'invitent à l'agenda électoral européen

Un an avant les élections européennes de 2019 , le Groupe du Vendredi , un think tank de jeunes de 25 à 35 ans , lance une campagne visant à mettre sur pied un programme destiné à tous les Européens. Le groupe de réflexion, qui bénéficie du soutien de la Fondation Roi Baudouin, publie un rapport intitulé "Nous, Européens" avec 12 propositions (et 22 points d’action) afin de créer une dynamique européenne vertueuse (*).

Pêle-mêle, on y retrouve des propositions comme encourager les conventions démocratiques, déployer un programme européen de codage et d’entreprenariat pour les jeunes ou encore fixer la durée minimum du congé de paternité à 1 mois au niveau européen.

Les propositions sont rassemblées sous quatre grands thèmes: la démocratie européenne et ses institutions, l’asile et l’immigration, la politique sociale européenne et la politique numérique et industrielle.