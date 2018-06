Des milliers de Britanniques ont réclamé un second vote sur le Brexit

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Londres pour demander un vote sur les conditions finales du retrait du Royaume-Uni de l'UE. Dans un sondage, 48% des personnes interrogées étaient favorable à un second référendum.

Deux ans jour pour jour après le référendum sur le Brexit, cette marche organisée par l'association The People's Vote (Le vote du peuple) marque le début d'une campagne d'actions qui doit durer tout l'été pour exiger une nouvelle consultation populaire .

Sous un ciel bleu, une foule compacte a traversé le quartier des ministères, ne manquant pas de huer en passant devant Downing Street, résidence de la Première ministre conservatrice Theresa May.

Dans un sondage de l'institut Survation pour la chaine ITV, 48% des personnes interrogées étaient favorable à un second référendum, 25% s'y opposaient, et 27% n'avaient pas d'opinion.

Favorable à une franche rupture, le ministre des affaires étrangères Boris Johnson a exigé un "Brexit complet" dans une tribune publiée par le tabloïd The Sun. Il a mis en garde Theresa May sur la nécessité de refuser un accord qui laisserait le pays "a moitié dans et à moitié hors" de l'UE, "contraint d'obéir aux règles européennes".