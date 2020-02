Des nouvelles ambitions européennes au rabais

Climat, numérique, frontières, défense... L'Europe de l'après-Brexit s'est fixé un agenda stratégique ambitieux: mettre l'accent sur de "nouvelles" politiques, à côté des deux grands postes traditionnels d'investissement de l'Union, la politique agricole et la politique de cohésion. Ces ambitions trouveront-elles un financement à la hauteur? "Il y a un divorce entre le verbe et l'action, et même pour un vieux cynique comme moi, c'est dur", déplore un haut diplomate.