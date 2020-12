Destruction créatrice

Celle de retrouver sa place dans la course effrénée des grandes puissances pour le leadership technologique. Et celle de tracer la voie - le Pacte vert - d'un développement en phase avec la nature: après avoir été la première des grandes puissances à adopter un objectif de neutralité climatique, elle a décidé en pleine crise économique et sanitaire de relever son ambition de réduction d’émissions pour la fin de cette décennie.