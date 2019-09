Deux évictions de la future équipe de Von der Leyen ouvrent le bal des auditions à la Commission

Les auditions des candidats commissaires européens ont commencé ce lundi sur les chapeaux de roue. Trois commissaires expérimentés, Maros Sefcovic, Phil Hogan et Mariya Gabriel, ont comme prévu fait face aux eurodéputés. Mais leurs grands oraux étaient éclipsés par une décision inédite: la commission des affaires juridique du Parlement a confirmé le retoquage de deux candidats avant même leur audition .

Rovana Plumb et Laszlo Trocsanyi sont mis hors circuit en raison de "conflits d’intérêts constatés lors de l’examen de leurs déclarations d’intérêts financiers". Ils sont jugés "inaptes" à la fonction de commissaire européen, selon cette commission parlementaire, qui se réunissait une nouvelle fois lundi matin pour confirmer une évaluation faite jeudi dernier.

Rovana Plumb a dénoncé la sentence comme "profondément incorrecte et éminemment politique". Dénonçant une "violation claire et délibérée des règles de droit et de procédure", Laszlo Trocsanyi a fait savoir qu'il contesterait cette décision devant la justice. Cela pourrait cependant s’avérer difficile, remarque-t-on au Parlement, dans la mesure où la sentence des députés n’est pas un acte opposable juridiquement, mais une évaluation... politique, comme le dit bien Rovana Plumb. Elle n’émane effectivement pas d’une autorité indépendante dotée d’une capacité d’investigation, mais bien d’un groupe d’élus qui s’appuie sur une déclaration d’intérêts.