Deuxième journée sur le front pour Edouard Philippe

Le Premier ministre français a plaidé devant les députés pour le temps du débat.

Le mot "abandon" n'a toujours pas été prononcé, mais tout laisse à penser que la simple "suspension" pour une durée de 6 mois de la prochaine taxe sur les carburants n'a plus le vent en poupe. Et pour cause, après le discours prononcé mardi par Edouard Philippe devant les Français, ce principe ambigu par nature a été assez largement conspué. En particulier par les gilets jaunes qui préparent pour samedi leur quatrième journée de manifestation.

Ce qui fait que ce mercredi et face à une nouvelle perspective de violence urbaine, le Premier ministre a quasiment laissé entendre que si la concertation voulue par son gouvernement sur le premier semestre 2019 ne donnait pas de résultat probant, ce supplément fiscal au prix du litre de carburant serait abandonné. Devant les députés, il a appelé chacun à la "responsabilité" alors que dans le même temps des centaines stations-service sont désormais à sec du fait des blocages ou menaces de blocage.

"Je n'ai aucun état d'âme à dire qu'on a pu se tromper." Benjamin Griveaux porte-parole du gouvernement français

L'heure est d'autant plus au déminage que les lycéens emboîtent le pas aux gilets jaunes, de même que les routiers ou encore les agriculteurs. Tôt le matin sur RTL, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait de son côté affirmé que la remise en question de l'impôt sur la fortune, aujourd'hui supprimé et dont le retour est réclamé, n'était pas sur la table, mais en laissant entendre que si quelque chose ne marchait pas, il pourrait être changé. "Je n'ai aucun état d'âme à dire qu'on a pu se tromper", a-t-il insisté. Quelques heures plus tard, Edouard Philippe abordait logiquement le sujet dans le même état d'esprit après avoir répété son plan d'apaisement (gels des hausses sur l'électricité, le gaz, ajournement du nouveau contrôle technique, valorisation programmée du salaire minimum...) et manifesté sa volonté d'organiser un débat sur les impôts et les dépenses publiques.

Un soutien des Français toujours majoritaire

Quant à Emmanuel Macron, qui se tient pour l'instant en retrait du débat préférant laisser à son Premier ministre le soin de calmer la fronde, il demandé à tous les partis politiques, aux syndicats et au patronat de lancer un appel "au calme" après les violences du week-end dernier, selon une déclaration de Benjamin Griveaux à l'issue du Conseil des ministres. D'autant que la marche pour le climat maintenue samedi, à Paris et dans 150 villes de France, créera sans doute une tension supplémentaire pour des forces de sécurité déjà très sollicitées depuis quatre semaines.