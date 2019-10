Didier Reynders affiche sa maîtrise à son grand oral au Parlement européen

Tour à tour conciliant, stratège, caustique, déterminé et ému concernant les accusations dont il a fait l'objet, Didier Reynders a tout fait pour convaincre le Parlement européen de soutenir sa candidature de commissaire à la Justice et à l'État de droit.

"La meilleure défense, c'est l'attaque", dit l'adage. En abordant d'entrée de jeu les accusations dont il a été la cible ces deux dernières semaines, Didier Reynders (MR, Renew Europe) a choisi de déblayer le terrain, ce mercredi lors de son audition au Parlement européen en vue de sa nomination comme commissaire européen à la Justice et à l'État de droit.

"Chacun et chacune d"entre nous, nous pouvons être exposés à des accusations malveillantes", a-t-il dit, un brin tendu, la voix marquée par l'émotion, "je ne souhaite à personne ce que mon épouse, mes enfants et moi-même venons de vivre".

Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défenses'est défendu face aux allégations de corruption, classées sans suite par la justice, lancées contre lui mi-septembre par un ancien agent de la sûreté d'État et à une nouvelle plainte, pour harcèlement, déposée par la même personne deux jours avant cette audition. "L'État de droit, c'est aussi la présomption d'innocence" a-t-il ajouté.

Déterminé sur l'État de droit

Entrant dans le vif du sujet, le commissaire désigné à la Justice et à l'État de droit s'est montré déterminé à faire respecter l'État de droit pour "renforcer la confiance" envers l'Union européenne. "L'État de droit crée la confiance essentielle pour le fonctionnement du marché intérieur", a-t-il dit, affirmant qu'il instaurerait un mécanisme pour faire respecter l'État de droit dès l'année prochaine. Il a plaidé pour des sanctions financières contre les Etats ne respectant pas l'Etat de droit.

La seule procédure de sanction en cas de violation de l'État de droit, prévue à l'article 7 du Traité, est inopérante étant donné l'exigence d'unanimité. Cette faiblesse a permis aux gouvernements radicaux de la Hongrie et la Pologne de fouler les règles fondamentales de l'Union durant la dernière législature en bridant la liberté d'expression et la séparation des pouvoirs. "Je n'hésiterai pas à agir lorsque l'État de droit sera menacé", a-t-il martelé.

Didier Reynders s'est aussi engagé a '"lancer des procédures d'infraction lorsqu'elles seront nécessaires" afin de faire respecter l'application du droit européen par les États, et à assurer le développement éthique des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle.

Lors du débat avec les députés européens, le candidat commissaire a été interpellé par l'écologiste Saskia Bricmont sur sa volonté, ou non, d'assurer l'application des droits fondamentaux lors de la conclusion des traités commerciaux. "Dans le domaine du commerce, ont doit aussi intensifier la préoccupation à l'égard des droits humains", a-t-il répondu."Je souhaite que l'on respecte nos valeurs et nos droits fondamentaux dans l'ensemble de nos politiques", a-t-il insisté, faisant référence aux migrations.

Incident

Après cinquante minutes, l'audition a été interrompue brusquement par une coupure d'électricité. L'incident, sous le regard hébété de certains eurodéputés, a relâché l'atmosphère. "D'où vient cette coupure? Cela ne vous dérange pas?", a glissé un journaliste à Didier Reynders. "Je ne sais pas. En tout cas je n'ai rien demandé", a-t-il répondu avec humour.

Attaqué par l'extrême droite

Quarante minutes plus tard, la séance reprenait dans une autre salle. Le ton était plus dur.

Le député d'extrême droite Tom Vandendriesssche (Vlaams Belang, ID) a attaqué Didier Reynders sur les accusations de soi-disant pots-de-vin lancées mi-septembre. "Je souhaite un rapport annuel établissant la situation de l'État de droit dans chacun des États, il est fort possible que la Belgique soit l'objet de commentaire négatif dans le cadre de ce rapport", a répondu le commissaire désigné.

Le député français Gilles Lebreton (Rassemblement national, ID) a comparé Didier Reynders à "un accusateur public" qui mettra en cause les États, l'accusant au passage de "cumuler trois postes dont celui de formateur". Didier Reynders a promis "d'avoir un débat de fond entre les différentes institutions" sur l'État de droit et "le Parlement y a sa pleine place", a-t-il conclu. "Si vous me faites confiance, je souhaite abandonner le plus vite possible mes trois fonctions que j'occupe en Belgique", a-t-il ajouté.

A la députée Anne Widdecombe (Parti du Brexit) qui lui demandait s'i l'avait pensé se mettre de côté, il a répondu qu'il avait souhaité de défendre et que les accusations avaient été classées sans suite. "Oui, mais il y a de nouvelles accusations", a-t-elle insisté. "Je vais répondre de la même façon, et me défendre de la même façon", a répondu Didier Reynders.

Conciliant

Didier Reynders s'est montré conciliant envers les députés issus de partis rivaux afin de les assurer de sa neutralité. Longuement interrogé sur sa volonté d'encourager la coopération judiciaire entre États par l'eurodéputée Assita Kanko (NVA, ECR), il a insisté sur "la bonne mise en oeuvre des règles existantes", entrant dans des détails techniques juridiques.

L'élue d'extrême gauche, Manon Aubry (France insoumise, GUE), l'a interpellé sèchement sur "l'impunité des multinationales" vis-à-vis des consommateurs et des travailleurs, faisant état d'une proposition de directive pour instaurer des obligations de "due diligence" (devoir de vigilance) aux entreprises et sanctionner celles qui violent les droits humains. "Il faut être attentif aux violations des droits humains, je lirai attentivement la proposition de directive (...) mais il faut voir jusqu'où nous voulons aller", a-t-il répondu, "et je ne considère pas qu'il faut place les multinationales en dehors de l'État de droit".

Le débat s'est orienté sur le contrôle de l'intelligence artificielle. "Pour l'heure, il n'y a pas de contrôle, et c'est un risque", a dit l'eurodéputé Kris Peeters (CD&V, PPE), "combien de temps faudra-t-il pour fixer un cadre?" Didier Reynders a indiqué qu'il serait "bon de tendre vers un nouveau cadre (...) couvrant tous les secteurs, comme les transports et la santé. Il faudra par exemple trancher sur la responsabilité civile dans le cas des voitures autonomes".

La Finlandaise Heidi Hautala (Verts) l'a interrogé sur la manière de répondre aux attaques contre la société civile. "Chaque fois que j'ai pu défendre les minorités, je l'ai fait, mais il faut être actif sur le terrain", a dit le candidat commissaire. Il a assuré son intention de progresser sur le recours collectif, tout en précisant qu'il "ne s'agit pas d'en faire un business".

Cornelia Ernst (Die Linke, GUE) lui a demandé des explications sur un projet de loi belge concernant les informations classifiées qui "limiterait les droits de la presse". "Il n'y aura pas de restriction de la liberté de la presse", a-t-il assuré, "le texte sera adapté en fonction de ce qui a été proposé par le Conseil d'Etat et les associations de journalistes".

Compétence

La libérale danoise Karen Melchior (RE) lui a demandé s’il comptait mettre en place un modèle européen de résolution des litiges pour les plateformes ne ligne, proposant elle-même de créer un ombudsman indépendant. Didier Reynders s’est dit disposé à aller plus loin, par la mise en en œuvre d'une directive sur les recours collectifs. "Il y a un manque d'information des consommateurs", a-t-il précisé.

Concernant le Parquet européen, le candidat commissaire a indiqué qu'il avait déjà pris des contacts pour sa mise en oeuvre, mais "il faut d'abord que l'on ait un collège de commissaires européens qui soit nommé", a-t-il dit.

Lors de ses réponses, Didier Rendeyrs a démontré sa maîtrise des dossiers juridiques. Il a toutefois laissé des inquiétudes auprès des partis de gauche sur sa volonté de protéger les lanceurs d'alertes. "J'ai l'impression, en vous écoutant, d'entendre le docteur Didier et Mister Reynders", a ironisé le Français David Cormand (EELV, Vert). "Il n'y a pas de doute sur ma volonté de garantir leur protection", a insisté Didier Reynders.