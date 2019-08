Didier Reynders attend d'être fixé sur son poste

Le processus se déroule à l’ombre du Berlaymont et des projecteurs. La Présidente de la prochaine Commission est de retour dans son antichambre du bâtiment Charlemagne, de l’autre côté de la rue du même nom, et a entamé mardi un marathon d’interviews. Ursula von der Leyen devait voir une dizaine de candidats par jour – l’opération devrait donc être bouclée en trois jours, sous réserve de l’annonce des noms toujours attendus à Paris et Rome.

Le Belge Didier Reynders a ainsi été reçu sur le temps de midi, ce mardi, par une future cheffe d’équipe loin de lui être étrangère. En charge de la Défense depuis huit mois, le vice-Premier belge l’a connue comme homologue – ils se sont rencontrés lors des réunions ministérielles de l’Union européenne et de l’Otan, et Reynders a fait le déplacement au début du mois pour assister à la cérémonie de départ que von der Leyen organisait à Berlin.

Nouvelle organisation

Il faut donc encore s’armer d’un peu de patience pour connaître le poste du futur commissaire belge. Dans son entourage, on assure que Didier Reynders ne refusera aucun poste. La Présidente-élue espère terminer son projet d’attribution des portefeuilles pour la mi-septembre au plus tard – et si possible dès semaine prochaine.