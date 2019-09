Didier Reynders commissaire européen à la Justice et gardien de l'État de droit

Ursula von der Leyen a choisi Didier Reynders pour le portefeuille de la Justice avec la compétence très sensible de l’État de droit. Le Belge prendra donc le relais de Frans Timmermans, dont le mandat a été marqué par un bras de fer avec la Hongrie et la Pologne. Il devra mettre au point le mécanisme permanent l’évaluation de l’État de droit dans tous les États membres qu’il a lui-même proposé.

La présidente-élue de la Commission demande à Didier Reynders de prendre en charge le portefeuille de la Justice, des droits fondamentaux et de la défense de l’État de droit en Europe. Un choix logique pour le ministre des Affaires étrangères et européennes, qui a lui-même proposé, au nom du Benelux, la création d’un mécanisme permanent de surveillance de l’État de droit à travers l’Union. L’idée, approuvée il y a six mois par le Conseil de l’Union, est d’appliquer au respect des droits fondamentaux et de la séparation des pouvoirs une surveillance communautaire comparable à celle déjà appliquée aux finances publiques.