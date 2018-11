Discriminé pour son âge, il demande à la justice de la rajeunir de 20 ans

Cela se passe aux Pays-Bas. Emile Ratelband a 69 ans. Il se dit victime de discriminations sur le marché de l’emploi et en amour à cause de son âge.

Inédite dans les annales judiciaires des Pays-Bas, une affaire aux allures courtelinesques vient d’être soumise à la sagacité des juges néerlandais. Mécontent d’être à la retraite et s’estimant victime de discriminations sur le marché de l’emploi et en amour à cause de son âge, un Néerlandais de 69 ans demande à la Justice de le rajeunir de deux décennies. L’homme veut que sa date de naissance soit modifiée dans son passeport et qu’elle soit reculée du 11 mars 1949 au 11 mars 1969.